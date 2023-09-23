Настя Каменских детально рассказала, почему эта тема крайне важна и ей нужна помощь, чтобы поддержать других.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно выпустила очередную песню и поделилась деталями в Инстаграм, привлекла внимание новым способом. Каменских попросила помощи у украинцев, так как это очень важная тема.

Каменских поделилась своим участием в благотворительной инициативе. Артистка стала донором крови и рассказала об этом на своей странице в Instagram. Видеоролик, на котором Каменских сдает кровь, был опубликован в социальных сетях и вызвал большой отклик.

В своем сообщении, Настя Каменских подчеркнула важность донорства и его способность спасать жизни. Она призвала своих поклонников и подписчиков воспользоваться уникальной возможностью помогать нуждающимся людям.

Каменских подчеркнула, что кровь, которую она сдала, может быть востребована для различных категорий пациентов, включая тех, кто проходит хирургические операции, военных, больных раком, и детей, борющихся со страшными заболеваниями.

"Друзья, спасите жизнь, станьте донором крови!" - добавила Каменских под постом.

Ранее Настя Каменских записала чувственный дуэт с известной певицей Асоль (Катя Гуменюк), которая теперь, похоже, выступает под творческим именем SWOIIA.

Как видно, Настя Каменских и Катя Гуменюк не только записали песню, но и сняли на нее клип. Стоит отметить, что Настя появилась в этой видеоработе в необычном женственном образе, впрочем, как и Катя.

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