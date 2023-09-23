Скандал вспыхнул вокруг концерта Нади Дорофеевой (DOROFEEVA), который должен был состояться 16 сентября в Вене. Команда певицы столкнулась с организаторами-мошенниками, которые под прикрытием частично благотворительных мероприятий приглашают артистов, продают билеты, а затем не выполняют свои обязательства.

На официальной странице лейбла POMITNI, представляющего Надю Дорофееву, прокомментировали ситуацию. В команде певицы объяснили, что в день запланированного выступления они прибыли на концертную площадку для саундчека, но выяснилось, что технический райдер не выполнен, а технического персонала нет.

"И это единственная и главная причина, по которой артистка была вынуждена отменить концерт - впервые за 15 лет карьеры. Отмена произошла из-за халатности организаторов, команда артиста со своей стороны выполнила все договоренности", - оправдались представители Нади Дорофеевой.

Целую неделю организаторы не возвращали людям деньги и обещали перенести концерт, что не было согласовано с Дорофеевой и ее командой. Кроме того, прикрываясь тем, что они волонтеры и все это некоммерческая деятельность (хотя на афише было указано, что только 50% пойдет на благотворительность), организаторы публично начали обвинять артистку в отмене выступления.

"Единственное, о чем я сожалею, что люди, которые не увидели мое видео об отмене концерта - приехали на него, а я из-за разборок со звуком, организатором и от стресса - перенервничала и не вышла к тем людям, кто пришел, хотя бы обняться ... Вот поэтому мне очень жаль", — добавила Надя Дорофеева.

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