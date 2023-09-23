Известные телеведущие появились в новом шоу и нарвались на критику украинцев.

На телеканале "Дом" вышел новый выпуск "Блокпост шоу", героями которого стал ведущие-интервьюеры Анатолий Анатолич и Олег Борисов. Ведущим этого проекта стал комик и актер из "Квартал 95" Владимир Шумко.

Выпуск был опубликовал на ютуб-канале, так что украинцы высказались в комментариях, что думают об этом шоу.

Стоит отметить, что в рамках этого "Блокпост шоу" Анатолий Анатолич и его коллега Олег Борисов проходили викторину, в рамках которой отвечали на вопросы по истории и украинскому языку. В целом, это развлекательное шоу, ведущие и участники много шутили, и подкалывали друг друга.

В комментариях украинцы неоднозначно отреагировали на участие Анатолия Анатолича и Олега Борисова в этом развлекательном шоу – одним формат пришелся по душе, а другие считают, что все трое – и ведущий и участники вместо того, чтобы дурачится, могли бы отправится на фронт:

"Невероятно крутое шоу. Спасибо авторам за приглашение и участие".

"Первый лайк! Классные гости".

"Что это за цирк? Здоровые мужики, которые могут воевать, а сидят и дурачатся".

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