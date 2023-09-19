Популярный украинский телеведущий, блогер и интервьюер Анатолий Анатолич, который с начала войны остается в Украине и часто делает разборы на скандальных звезд и резонансные темы, часто радует свою аудиторию подробностями личной жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз Анатолий Анатолич поделился видео из своего роскошного дома и рассказал о своем счастье.

Так, на видео можно увидеть, какой уютный и шикарный дом имеет Анатолий Анатолич. Здесь красивая мебель, интересные дизайнерские решения и много зелени и света от панорамных окон и белых стен. На видео Анатолий Анатолич запечатлел маленького сына, который копошится в тумбочке, как будто усердно что-то ищет.

В подписи к публикации Анатолий Анатолич поделился своими размышлениями о счастье: "Мы постоянно в поиске счастья. И каждый раз ощущение, что вот оно было именно в тот момент. То есть выходит, что счастье действительно существует только в моменте. А потом в воспоминаниях об этом моменте. Вот на этом видео мое счастье. Хотя я к этому моменту не готовился. Но просматривая это видео понимаю, что это оно и было. Поэтому гнаться за счастьем не надо, его главное не упустить в какой-то момент, когда вы этого не будете ожидать".

Поклонники не остались равнодушны и принялись комментировать новое видео, которое показал Анатолий Анатолич:

"У вас очень красиво и так уютно. Атмосфера: читать книги и пить кофе".

"Согласен с вами".

"Главное – не упустить".

"Как красиво".

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