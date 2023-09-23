Популярная украинская певица Тина Кароль, которая имеет гектар земли под Киевом, и на котором построила роскошный особняк, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Тина Кароль похвасталась в соцсети необычным достижением.

Как оказалось, баннер с изображением Тины Кароль разместили на небоскребе посреди Нью-Йорка. Похоже, организацией этого проекта занималась компания Spotify, с которой сотрудничает Тина Кароль.

В подписи к публикации Тина Кароль написала: "Спасибо @spotify и EQUAL за вашу поддержку и первый Time Square, в Нью-Йорке, в моей жизни".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, поздравляя ее с таким достижением:

"Точно не последний".

"Самая талантливая наша девочка".

"Невероятно Тина! Единственная Тина!".

"Тина, вы гордость страны!".

"Тина – наша гордость, поздравляем".

"Вы – гордость страны, и невероятно-красивая".

"Моя такая непревзойденная, горжусь".

"Класс, радуюсь вами! Гордость!".

"Поздравляю с первым Times Square".

"Тина заслуживает этого".

"Поздравляем! Я думал вы там каждый год".

"Первый, но точно не последний".

Последние новости Украины:

Напомним, Alyosha неожиданно заговорила о разводе с Тарасом Тополей и их проблемах: "Иногда все накапливается".

Как сообщала Politeka, Данилко за границей погулял с российским шоуменом.

Также Politeka писала, что "Заберите у нее гражданство!": Приходько громко высмеяла певицу, отправившуюся в рф петь украинские песни.