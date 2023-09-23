Популярная украинская певица Тина Кароль, которая имеет гектар земли под Киевом, и на котором построила роскошный особняк, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Тина Кароль похвасталась в соцсети необычным достижением.
Как оказалось, баннер с изображением Тины Кароль разместили на небоскребе посреди Нью-Йорка. Похоже, организацией этого проекта занималась компания Spotify, с которой сотрудничает Тина Кароль.
В подписи к публикации Тина Кароль написала: "Спасибо @spotify и EQUAL за вашу поддержку и первый Time Square, в Нью-Йорке, в моей жизни".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, поздравляя ее с таким достижением:
"Точно не последний".
"Самая талантливая наша девочка".
"Невероятно Тина! Единственная Тина!".
"Тина, вы гордость страны!".
"Тина – наша гордость, поздравляем".
"Вы – гордость страны, и невероятно-красивая".
"Моя такая непревзойденная, горжусь".
"Класс, радуюсь вами! Гордость!".
"Поздравляю с первым Times Square".
"Тина заслуживает этого".
"Поздравляем! Я думал вы там каждый год".
"Первый, но точно не последний".
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