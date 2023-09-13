Популярная украинская певица Христина Соловий, которой приписывают роман с украинским писателем Сергеем Жаданом, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз Христина Соловий опубликовала в сторис фото украинского героя, и обратилась к украинцам за поддержкой.

Как оказалось, на фото Христина Соловий показала украинского воина, киборга Владимира Трища, который погиб на Донеччине в июне этого года. В своем обращении певица попросила поклонников поддержать петицию о присвоении Владимиру Трищу звания Героя Украины посмертно.

"Каждый день я осознаю, что, к сожалению, герои умирают. Но память о них всегда будет жить в наших сердцах и действиях. Трищ Владимир, позывной "Ворон", Киборг. Погиб 25.06. 2023 во время штурма вражеских позиций на Донеччине, спасая раненных побратимов. Поддержите петицию о присвоении защитнику посмертного звания Героя Украины", - написала Христина Соловий, обращаясь к украинцам, и о ставив ссылку на петицию.

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