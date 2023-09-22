Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в последнем сезоне "Танців з зірками", часто делится с поклонниками подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз Иванна Онуфрийчук, которая сейчас живет в Швейцарии, поделилась своими размышлениями об украинцах, победе и мире.

Как оказалось, свой пост Иванна Онуфрийчук приурочила ко Дню мира. Она показала несколько своих фото, а также кадры с последствий ракетной атаки РФ по украинских городах 21 сентября.

В своем посте Иванна Онуфрийчук обратилась к украинцам с призывом отказаться от всего российского – языка, контента, музыки, вообще всего.

"Жизнь украинцев сейчас – это заслуга ВСУ. Жизнь страны после Победы, которую мы должны все вместе добыть в борьбе, и мирное украинское небо — это обязанность каждого сейчас и всегда. И если кто-то не может взять в руки оружие, нет средств на донаты, то должен хотя бы помогать вытеснять все ихнее из Украины. Говорить на родном языке, изучать его и популяризировать, потому что это такое же оружие. Отказаться от враждебного контента, найти альтернативы – украинское стремительно развивается. Я верю, если каждый начнет с себя и своего окружения, то шаг за шагом перемены будут. И тогда будет мир. Наш, а не русский", - написала Иванна Онуфрийчук.

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