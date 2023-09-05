Иванна Онуфрийчук , которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, в 2021 году вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз и уже несколько лет, переехав еще до полномасштабного вторжения, вместе с ним живет в Швейцарии.

В этот раз на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук рассказала, что как-то распространяла у себя сбор военного, а позже поинтересовалась, удалось ли его закрыть.

"К счастью, удалось. Военный поделился со мной, что наконец-то идет в маленький отпуск на восстановление. Думал поехать в другую местность страны, чтобы выдохнуть. Сегодня увидела его сообщение, пожелала хорошего отдыха.

В ответ получила, что отдых отменился. Позавчера этот военный похоронил друга и побратима… Вот такая история по переписке, от которой ком в горле…", — пишет Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук в очередной раз напомнила украинцам, что наши ребята ежедневно отдают жизнь за своих родных, за нас, а также показала жуткие кадры побитой украинской земли.

"Они борются за каждый клочок потом и кровью. Мы должны быть благодарны и помнить подвиг каждого и каждого. И делать от себя все зависящее, чтобы помочь им. Чтобы дети и родные тех, кто навсегда в строю, жили в независимой мирной стране. Вечная память другу того военного… 🕯️", — добавила Иванна Онуфрийчук.

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