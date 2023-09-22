Новый сезон «Голос страны» набирает обороты, в командах тренеров все меньше свободных мест.

На одно из этих мест на Голос страны-13 претендует красавица Екатерина Козлова, пишет Politeka.net.

Девушка живет в Польше уже почти 10 лет – на учебе за границей настаивали родители. Так что Катерине пришлось покинуть музыкальное училище ради профессии международника.

Год назад Катя стала победительницей конкурса красоты "Королева Польши". Тогда на сцене девушка исполнила украинскую народную песню и ее оценили.

"Это было невероятно, ведь я была первой украинкой, победившей в этом конкурсе. Я спела украинскую народную песню и тогда поняла: мой музыкальный путь начат", - рассказала красавица, которая мечтает стать еще и участницей Голос страны.

Именно во время последних "слепых прослушиваний" на "Голос страны" и решится для Екатерины, как певицы. Кто из судей развернулся зрители узнают уже в это воскресенье.

Напомним, съемки нового сезона «Голос країни» проходят в Варшаве. Финансирует «Голос країни-13» тоже Польша.

Также напомним, кто уже попал в команды тренеров Голос страны-13 Дорофеевой, Артема Пивоварова, Юлии Саниной и Иван Клименко.

Последние новости Украины:

Красавицы из команды Юлии Саниной прочат победу на "Голос країни-13".

Также сообщалось, что тренер "Голос страны" Артем Пивоваров не сдержал слез из-за песни участника.

Также сообщалось, что Дорофеева ответила Саниной после эфира.