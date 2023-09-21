Тина Кароль, популярная украинская певица, поделилась в Инстаграм видео с демонстрацией своей новой композицией. Однако ни текст, ни образ артистки и само обращение Кароль не понравилось поклонникам.

«Казацкому роду нема переводу» - написала Кароль под коротким видео с отрывком из новой песни.

В сети отреагировали на пост звезды довольно неоднозначно, мнения аудитории разделились. Затронули украинцы и языковой вопрос, а также тему, почему Кароль продолжает жить за границей и возвращается домой только для рекламы своих песен.

«Почему пивичка семью не защищает? Спряталась в Европе и орёт от туда о патриотизме; Перевод текста с английского на украинский никого не смущает?; Вы думаете ее кто нибудь знает на западе 😅 Для кого перевод?;

Одна из немногих певиц на которую всегда хочется смотреть и слушать; Какая же ты продажная; Если Трамп победит - все зря пела:(; Вы к такому совершенно не относитесь; Нарративы песни вообще не соответствуют сообщению под видео».

Ранее кароль выбрала роскошный дизайнерский наряд с открытым декольте. Платье, декорированное камнями и украшенное тонким рисунком, хорошо гармонировало с образом Кароль. Однако так посчитала лишь часть поклонников.

Некоторые украинцы заявили, что артистке этот образ совсем не идет, что привело к конфликту между аудиторией.

Последние новости Украины:

Экс-подопечная Тины Кароль объявилась с Меладзе.

Тина Кароль странно оправдалась за русскоязычные песни.

Также сообщалось, что Тина Кароль удивила откровенностью, показав не самые лучшие кадры из выступления.