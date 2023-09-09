Девушка, участвовавшая в первом сезоне шоу "Голос дети" в команде Тины Кароль, даже после полномасштабной войны поет для россиян.

Теперь бывшая подопечная Тина Кароль выпустила новую песню, записанную вместе с продюсером и мужем Веры Брежневой Константином Меладзе.

Песня называется «Почему я?».

В комментариях подписчики Константина Меладзе, который спел вместе с Тарасовой, сравнивают голос певицы с еще одной предательницей Украины – Анной Седоковой.

«А родной украинский забыли, да?»,

«Верните деньги за концерты в Одессе»,

«А ВИА Гры не будет больше?»,

«Константин гений, это факт! Но почему София на украинском не поет (она же украинка).., был бы красивый жест от обоих!? Константин из солнечного Батуми, претензий нет», - пишут подписчики на странице Меладзе.

София Тарасова родилась в Киеве. В 2012 году участвовала в первом сезоне шоу «Голос дети», где на слепых прослушиваниях исполнила песню «Baby» Джастина Бибера и попала в команду Тины Кароль.

В 2013 году София стала победительницей на фестивале «Детская Новая волна».

Победа в украинском национальном отборе на «Детское Евровидение 2013» дала возможность представлять страну в финале конкурса, который прошел 30 ноября 2013 года в Киеве. София заняла на конкурсе 2-е место.

В 2015 году София получила гран-при конкурса Sanremo Junior-2015 в Италии.

В 2020 году София Тарасова стала солисткой группы "ВИА Гра".

Конечно, бывшая подопечная Тины Кароль молчит о войне и, судя по фото в ее Инстаграм, наслаждается жизнью.

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