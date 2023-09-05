Известный музыкант Тарас Тополя из группы "Антитела" поделился радостной новостью о воссоединении с семьей после долгой разлуки.

Популярный украинский музыкант, исполнитель, общественный деятель, воин ВСУ и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя поделился с поклонниками в Instagram трогательным фото с женой Еленой и двумя сыновьями.

Как известно, после начала войны жена музыканта певица Alyosha (Елена Тополя) вместе с детьми выехала к родственникам в США. Пара долгое время не виделась, однако, они сумели сохранить теплые семейные отношения и любовь даже на расстоянии. А теперь наконец-то встретились.

Как ранее рассказал в интервью Славе Демину Тарас Тополя, они с женой приняли решение, что она с тремя детьми вернуться в Киев к началу учебного года. Супруги решили, что старшие сыновья продолжат учебу дома в Киеве.

Судя по новому фото в профиле Тараса Тополи, его семья наконец вернулась, и они все вместе вышли на прогулку.

"Дома. Счастливы все, а любимая @alyoshasinger особенно", - мило подписал снимок Тарас Тополя.

Поклонники артиста не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото, которое показал Тарас Тополя:

"Прекрасные".

"Разлука, это тяжело".

"Приветствуем дома".

"Супер! Приветствую".

"Супер! Как вы хороши!".

"Приветствую. Хорошая семья".

"Что Тараса люблю слушать, что Алешу".

"А еще одной "топольки" не хватает".

"Приветствую, да хранит Господь вашу семью".

"Великолепная украинская семья – патриотическая, талантливая, красивая!".

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