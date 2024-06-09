Сгущенка - сладкое лакомство, которое любят дети и взрослые и приготовить его не так сложно

Сгущенка - десерт, который придает непревзойденную сладость и кремовость многим блюдам и напиткам. Вы можете использовать его для приготовления кофе, чая, десертов, смузи, а также в качестве начинки для тортов и пирогов. Что самое главное, сгущенку можно легко сделать дома, используя лишь несколько ингредиентов и не так много времени.

Итак, давайте рассмотрим шаги и ингредиенты, необходимые для приготовления сгущенки дома:

1 литр молока (полностью жирного молока лучше).

200-250 г сахара (зависит от вашего вкуса).

1/4 ч. ложки соли.

1/4 ч. ложки горчичной соды.

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

Перед началом убедитесь, что у вас есть все необходимые ингредиенты. Вам также понадобится большая кастрюля, ложка для смешивания и время для приготовления.

Большая кастрюля поможет не потерять молоко во время кипения. Перед тем как добавлять молоко, смешайте 1/4 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки горчичной соды. Эта смесь поможет создать нужную консистенцию и вкус сгущенки. Добавьте 1 литр молока в кастрюлю, затем добавьте смесь соли и соды.

Разогрейте молоко на среднем огне, не допуская кипения. Регулярно помешивайте, чтобы избежать пригорания. Когда молоко нагрелось до примерно 70-75°C, добавьте сахар. Постепенно доливайте сахар и помешивайте, пока он полностью не растворится.

Продолжайте готовить молоко на среднем огне, помешивая время от времени, до тех пор пока оно не станет густым и получит коричневый цвет. Этот процесс может занять около 1,5-2 часов.

После того, как сгущенка набрала желаемую консистенцию и цвет, снимите его с огня и дайте остыть до комнатной температуры. Затем перелейте его в контейнер и храните в холодильнике. Сгущенку можно хранить примерно 2-3 недели в холодильнике.

Последние новости Украины:



