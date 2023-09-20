Тина Кароль, популярная украинская певица, поделилась в Инстаграм небольшим отрывком из интервью, которое записывала недавно. Артистка смогла привлечь внимание не только благодаря своим словам. В этот раз поклонники Кароль обсудили и наряд звезды, причем не в самом положительном ключе.

В этот раз артистка выбрала роскошный дизайнерский наряд с открытым декольте. Платье, декорированное камнями и украшенное тонким рисунком, хорошо гармонировало с образом Кароль. Однако так посчитала лишь часть поклонников.

Некоторые украинцы заявили, что артистке этот образ совсем не идет, что привело к конфликту между аудиторией:

«Наряд абсурд на абсурде. Есть стилисты, Инстаграмм, если уж так все плохо. Тина, вы леди, а одеты и не первый раз, как куртизанка; позор вам за комментарии такие к человеку сцены!; о понятии «сценический образ» никогда не слышали???

Ну, вот действительно она завтра придет к вам спрашивать совета, что ей одевать, и можно ту или иную вещь надеть; Если видишь Тину как личность – любой, даже вульгарный наряд она будет нести с достоинством».

Ранее Кароль постарлась привлечь внимание к музыкальной новинке и заодно сменила стиль.

«Смыслы делают нашу веру сильной, а дела – доблестными. Какая удивительная природа Украины! Карпаты - колыбель наших традиций» - поделилась Тина Кароль под специальным видео.

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