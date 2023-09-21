Потап и Настя Каменских действительно якобы расходились, но потом ситуация изменилась.

Узнать подробности отношений Потапа и Насти Каменских известная украинская ведьма, экстрасенс, ясновидящая и финалистка "Битвы экстрасенсов" Мария Тихая решила у карт Таро.

По словам Марии, раньше карты показывали развод, но сейчас ситуация изменилась.

«Карты показывают, что люди контактируют. Знаете, они раньше были в конфликте, какое-то время не общались, разошлись. А сейчас, возможно, у них какое-то примирение», - расшифровала экстрасенс значение выпавших карт.

Таро показали, что Потап и Настя Каменских якобы общаются, также между ним есть интимные отношения.

«Показывает общение, но не как они вместе, а как они встречаются и расходятся. Похоже на свободные отношения», – объяснила Мария.

Мария Тихая считает Настю Каменских неискренним человеком, а ее слезы в интервью искусственными, игрой на публику.

"Я тоже могу слезу пустить на камеру", - отметила экстрасенс.

Добавим, Настя Каменских на своей странице в Инстаграме сделала анонс новой песни.

«Очаровывающая своей нежностью и красотой. Я уверена, что эта история не оставит равнодушным никого, и каждый из вас найдет в ней что-нибудь свое, особенное», - заверила своих поклонников Настя Каменских.

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