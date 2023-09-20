Популярный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Кофе с кардамоном" Тарас Цымбалюк, который сейчас снимается в новом сериале "Женский доктор", признался, что ради роли священника принял настоящий обряд целибата.

В интервью Маше Ефросининой Тарас Цымбалюк признался, что на съемках костюмированной драмы "Кофе с кардамоном", где он играл католического священника, он по-настоящему прошел обряд принятия целибата (безбрачия).

Это было во Львове, они приехали в греко-католический Собор святого Юра, и вместе со священниками и всеми атрибутами и молитвами обряда Тарас Цымбалюк принял целибат.

"Было интересно сыграть роль священника, принимающего целибат. Я реально принял целибат, прикинь, вот по всем канонам. Пришли все эти католики, католические священники, и они говорят: "Ну, смотрите, если вам будет нужно для съемок, как все реально было, вот". Я сделал все там, все мазали, все святили, все это пели, все эти слова говорили. И закончилась съемка, он подошел и говорит: "Я не знаю, как вы себе там смотрите, ну вы актеры, но вы приняли целибат, так как его принимают все люди в реальной жизни. Вот, что для вас это значит, не знаю, но вы его реально приняли". Ну да, вот на секундочку", - рассказал Тарас Цымбалюк.

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