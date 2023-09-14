Как оказалось, Тарас Цымбалюк присоединился к съемкам сериала «Женский врач. Новая жизнь».

«На самом деле это моя первая медицинская история. К роли я готовился, просматривая различные медицинские сериалы и фильмы. Кстати, мой дядя медик, я слушаю о медицине с самого детства, поэтому можно сказать, что к этому проекту я готовился давно», – рассказал Тарас Цымбалюк.

Герой Тараса Цымбалюка - человек, который долгое время провел на фронте и не надеявшийся вернуться к гражданской жизни. После контузии и комиссирования героя настигает отчаяние, он оказывается на перекрестке и не знает, как в дальнейшем повернется его жизнь. Благодаря новой работе в больнице он постепенно находит себя в гражданской среде, где снова сможет почувствовать себя нужным.

Тарас Цымбалюк уверен, что его персонаж удивит зрителей, а сам сериал является долгожданным и актуальным.

Впрочем, некоторые зрители с этим не согласны. Пользователи соцсетей выражают уверенность, что сейчас не время тратить деньги на сериалы.

«Для чего финансировать сейчас художественные сериалы и развлекательные шоу, еще финансировать из госбюджета телемарафон? Я могу ошибаться, но разве это не дичь»,

«Главное не на войну, Защищать Страну… Присоединиться к сериалу это хорошо, когда в Стране нет войны, когда не убивают наших родных, сыновей и мужей…»,

«Ну да, а чем еще можно заниматься? Здоровому, крепкому парню»,

"Нет, так больше не будет. Никто не будет смотреть", – пишут пользователи Инстаграм.

Другие же уверены, что артисты должны оставаться на съемочных площадках и сценах, принося украинцам улыбки, надежду, возможность на мгновение забыть о войне.

"Каждый человек должен выполняет свою работу. Если хочет, идет защищать страну на военный фронт. Но артисты защищают страну на культурном фронте. Тот факт, что мы все равно снимаем сериал на украинском языке, очень много значит»,

«У всех своя очередь для войны. Хотите ли вы чтобы все пошли сейчас и одновременно? Тогда вам всем будет хорошо? У меня родной мой человек на войне уже полтора года, жду весточки и молю бога, чтобы все было хорошо….».

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк рассказал, что получил повестку в военкомат. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" рассказывала, что он уже прошел медосмотр.

«Мне пришла повестка. Я прошел медосмотр. Все. Я, к сожалению, не имел ни одной военной кафедры, в армии я тоже не служил. Я бы пошел туда, где я бы уверенно чувствовал себя. Если бы меня чему-то научили, я пошел бы туда", - говорил Тарас Цымбалюк в одном из своих интервью.

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