Известный актер Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, почему ушел от жены после четырех лет отношений.

Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который сейчас снимается в новом сериале "Женский доктор", впервые откровенно рассказал о расставании с бывшей женой.

В интервью Маше Ефросининой Тарас Цымбалюк признался, что после всех разговоров и попыток примирится и сохранить брак, он взял на себя ответственность и закончил отношения с бывшей женой дизайнером Тиной Антоненко.

Как рассказал Тарас Цымбалюк, когда началась полномасштабная война, они с Тиной стали проводить вместе очень много времени и, как оказалось, они совершенно разные люди, которые долго пытались друг другу нравится.

"Мы сошлись во мнении с Тиной, что мы совершенно не подходящие друг другу люди, ставшие приспособленцами ситуации, и долго пытались друг другу нравиться. А когда быт начал вычленять у нас эти разношерстности и острые углы, мы на них наткнулись, и мы поняли, что мы совершенно по-другому смотрим на эти вещи", - поделился Тарас Цымбалюк.

По его словам, они предпринимали попытки взять паузу, разъехаться, потом снова воссоединялись, но ничего не получалось. В итоге, именно Тарас Цымбалюк взял на себя ответственность и сделал шаг к разрыву отношений.

К слову, спустя четыре месяца актер завязал новые отношения, которые сейчас совершенно не скрывает от поклонников, публикуя кадры с новой возлюбленной Светланой в соцсетях.

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