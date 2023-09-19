Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк рассказал о болезни и обратился за помощью

Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк решил поделится с украинцами, что заболел. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Немного сбил температуру... Сейчас ходит какой-то вирус? Ибо у меня неожиданно нарисовался завтра выходной... Горло болит и температура 37,5-38. Как поставить себя на ноги до 19-го числа? Очень нужно...", - написал Тарас в публикации и добавил фото градусника.

"Сегодня - тоже самое: температура держиться, вечером сделаю тест на корону и все станет на свои места. Болеть нельзя, график настолько плотній, завтра, например, должен начать заниматься в очень багатообещающей истории", - добавил на еще одном сторис Цымбалюк.

А до этого Цымбалюк рассказал о культовом сериале. Как оказалось, его перевели на корейский язык.

"Крепостная-4" продолжает путешествовать по миру… Вчера подписчики прислали вот этот вариант: очень странный украинский дубляж с корейскими субтитрами…

Но сейчас произошла перезагрузка, которая в дальнейшем не допустит, чтобы мы, украинские актеры не могли показать зрителю проект над которым пахали полгода, потому что там есть пару российских актеров", - написал Тарас.

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