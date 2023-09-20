Популярный украинский музыкант и исполнитель Артем Пивоваров, который в новом европейском сезоне стал тренером "Голосу країни", поразил украинцев необычным поступком. Как рассказали на странице "Голосу країни", Артем Пивоваров остановил концерт ради маленького зрителя, который растрогался до слез песней артиста.

Как видно на видео, которое также опубликовали на странице проекта, Артем Пивоваров остановил свой концерт из-за слез своего маленького поклонника. Мальчик недавно потерял близкого человека, и не сдержал слез, когда Артем Пивоваров начал исполнять свою песню "Говори".

Музыкант остановился ради мальчика, обнял его и сказал ему очень важные и трогательные слова.

"Самое главное, что этот человек, о котором ты помнишь, оставил самые красивые мысли о себе. Это важно. Если ты вспоминаешь его сегодня, если ты плачешь в честь этого человека, скорее всего, он был особенным и делал особые вещи в своей жизни", - обратился Артем Пивоваров к мальчишке.

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