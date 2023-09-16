Украинцы прокомментировали новость о том, что слова из песни тренера "Голосу країни" внесли в учебники.

Песня тренера "Голосу країни-13" Артема Пивоварова вошла в учебники украинского языка для 6 класса. Об этом сообщили на странице шоу в Instagram. Отмечается, что речь идет о композиции "Манифест", которая собрала более 11 миллионов просмотров на ютуб.

"Песня тренера "Голосу країни-13" Артема Пивоварова стала частью школьной программы. В книгу украинского языка для учеников 6 класса внесли тексты композиции "Манифест". На сегодняшний день видеоклип на этот трек имеет 11 млн просмотров. Песня была отобрана в рамках программы "Новая украинская школа" с целью привлечения учащихся к изучению местоимений", - говорится в сообщении.

Надо сказать, что украинцы бурно отреагировали на эту новость, многие тут же начали поздравлять Артема Пивоварова с таким событием:

"Гордимся тем, что именно эти слова вошли в историю".

"Артем творит историю!".

"Просо безумствую от этой песни".

"Артем Пивоваров точно достоин этого".

"Это просто невероятно, мы гордимся тобой".

"Гордимся. Невероятный, современный, история нового поколения".

"Гордимся нашим Артемом Пивоваровым! Таких людей должны знать наши дети! Гордость страны".

"Невероятный артист, гордимся".

"Горжусь невероятно. Единственный и неповторимый, прекрасный, талантливый Артем Пивоваров".

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