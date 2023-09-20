Молодая певица, участница группы Oy Sound System, которая была финалистом Национального отбора на "Евровидение 2023", Виктория Родько пришла на "Голос країни", чтобы начать реализовывать себя, как сольная певица. По словам девушки, это было ее первое сольное выступление на такой серьезной сцене. Для слепых прослушиваний Виктория Родько выбрала песню "Два вікна" Гайтаны.

Как рассказала участница, именно там, на сцене Нацотбора на "Евровидение", она почувствовала в себе силы начать еще один проект и выступать, как сольная артистка.

"Именно на сцене "Евровидения" я поняла, почувствовала, что я имею силы делать еще один сольный проект. Конечно Oy Sound System остаются, но я имею силы и хочу сольно. Это будет впервые, когда я буду одна на сцене. Мне страшно очень, но я знаю, что там моя сила, там мой опыт, там мое развитие и там новая я. И поэтому, несмотря на этот страх, я хочу увидеть себя там", - рассказала Виктория Родько в промо-ролике перед выходом на сцену "Голосу країни".

К сожалению, несмотря на поддержку зрителей в зале, тренеры к девушке не повернулись. Однако она не расстроилась, и сказала, что получила ту эмоцию, за которой пришла на проект.

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