В своем Телеграм-канале Анатолий Анатолич рассказал, что накануне в очередной раз выехал за границу.

По словам ведущего, он будет участвовать в съемках важного документального кино о диаспоре, помогающей сейчас стране. Вернуться в Украину Анатолий Анатолич планирует 21-22 сентября, а основания для выезда у него вполне законные.

"Да, может кто еще не в курсе, потому что некоторые люди до сих пор спрашивают в инста, например, как я уехал. Имею право выезжать, потому что многодетный отец и имею все соответствующие документы. Но морально мне это сложно. Понимаю людей, которые говорят: а чего, если у меня двое детей, я не могу выезжать и т.д", - пишет Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич считает, что если человек едет за границу с целями, которые важны для получения положительного результата в борьбе с агрессором, то выезд таким мужчинам нужно разрешать.

"Я против взяток за фейковые справки, но так же если мне кто-то скажет "у тебя есть разрешение, ты не понимаешь", то я приму эту позицию. Хоть мое мнение и не изменю. Это странно прозвучит, но я чувствую угрызения совести, что имею право пересекать границу, хотя я ничего не нарушал, и делаю это исключительно в гуманитарных целях", - признается Анатолий Анатолич.

Ведущий добавил, что просто отправиться путешествовать он не имеет морального права, потому что это будет неуважение ко всем его читателям, зрителям и подписчикам.

Останні новини України:

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч зворушив кадром із доньками та домашнім улюбленцем.

Також Politeka писала, що Анатолій Анатоліч вказав на показову деталь з лібералами рф під час скандального "Оскару".