У зрителей «Голос страны» появилась еще одна фаворитка, а у Юлии Саниной красавица с сильным вокалом.

Эта участница нового сезона "Голос страны" развернула все четыре кресла. В своей команде Кристину Старикову захотели увидеть и Юлия Санина, и Дорофеева, а также Артем Пивоваров и Иван Клименко.

На "Голос страны-13" Кристина исполнила песню Golden hour.

17-летняя певица с поразительным голосом родом из Мирнограда, Донецкой области.

Девушка с детства была главной звездой и выступала на всех городских мероприятиях. Кристина переехала в Киев из-за близкой линии фронта, но каждый день мечтает о возвращении домой» «Голос страны» для Кристины — это шаг к своей мечте.

Молодая артистка выбрала команду Юлии Саниной.

«Наконец-то стильная и свежая современная песня! А исполнение – 10/10!»,

«Лучшее выступление»,

«Голос победительницы»,

«Напоминает Ариану Гранде, очень здорово поет»,

«Это лучшее выступление и лучший голос, если она не победит тогда я ваще незнаю, чем народ слушает»,

«Вот действительно талант»,

"Лучшая! Очень мощный голос и невероятное мастерство. Любопытно и приятно слушать. Золотая претендентка на победу»,

«С самого детства это невероятный талант!»,

«Вайб будущей победительницы»,

«Невероятно», – комментируют зрители «Голос страны» выступление 17-летней певицы.

Итак, теперь в команде Юлии Саниной уже восемь вокалистов. Мест осталось всего да.

«Какие у меня участники!», – восхищается своими артистами Санина.

Напомним, из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину съемки "Голос страны-13" проходят в Польше.

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Также сообщалось, что Дорофеева ответила Саниной после эфира.