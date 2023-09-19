Эта участница нового сезона "Голос страны" развернула все четыре кресла. В своей команде Кристину Старикову захотели увидеть и Юлия Санина, и Дорофеева, а также Артем Пивоваров и Иван Клименко.
На "Голос страны-13" Кристина исполнила песню Golden hour.
17-летняя певица с поразительным голосом родом из Мирнограда, Донецкой области.
Девушка с детства была главной звездой и выступала на всех городских мероприятиях. Кристина переехала в Киев из-за близкой линии фронта, но каждый день мечтает о возвращении домой» «Голос страны» для Кристины — это шаг к своей мечте.
Молодая артистка выбрала команду Юлии Саниной.
«Наконец-то стильная и свежая современная песня! А исполнение – 10/10!»,
«Лучшее выступление»,
«Голос победительницы»,
«Напоминает Ариану Гранде, очень здорово поет»,
«Это лучшее выступление и лучший голос, если она не победит тогда я ваще незнаю, чем народ слушает»,
«Вот действительно талант»,
"Лучшая! Очень мощный голос и невероятное мастерство. Любопытно и приятно слушать. Золотая претендентка на победу»,
«С самого детства это невероятный талант!»,
«Вайб будущей победительницы»,
«Невероятно», – комментируют зрители «Голос страны» выступление 17-летней певицы.
Итак, теперь в команде Юлии Саниной уже восемь вокалистов. Мест осталось всего да.
«Какие у меня участники!», – восхищается своими артистами Санина.
Напомним, из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину съемки "Голос страны-13" проходят в Польше.
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