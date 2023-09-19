Молодая подружка Владимира Остапчука Екатерина Полтавская решила рассказать, какие у нее есть психологические проблемы. Об этом невеста звезды рассказала в своем Инстаграм, где делится многим личным.

"Что? Реально? Вы склонны к тревожности? Кать? По вам и не скажешь. Как вам удается это маскировать?", - спросила фанатка.

"Тю, я просто тревожусь в жизни, а не Инстаграме:) На самом деле, несмотря на то, что я часто переживаю по поводу всякой фигни, я все равно точно знаю, что все будет хорошо, потому что у меня по другому быть не может. Вам тоже советую поверить в это", - написала Полтавская в ответ.

Также Екатерина решила поделится своей прогулкой вместе с Остапчуком. Как оказалось, парочка нашла довольно интересное заведение.

"Зашли снова в кофейню, где вчера нашли вкусный кофе. И что вы думаете? Заведение украинское. Подходим к кассе, а нам парень: "Слава Украине", - поделилась подружка звезды.

Стоит отметить, Екатерина Полтавская 22-летняя избранница Владимира Остапчука. Пара долгое время скрывала свои отношения, но о романе уже знали благодаря кадрам с Нового года, когда Владимир и Екатерина засветились в сторис.

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