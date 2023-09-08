Шоу «Кто сверху?», где с одной из ведущих есть Леся Никитюк, столкнулось с недовольством зрителей.

Снова увидеть Лесю Никитюк в шоу «Кто сверху?» украинцы смогут уже в сентябре.

На странице Нового канала появился анонс нового сезона "Кто сверху?", который станет уже двенадцатым.

«Душевный, положительный, необычный сезон! Я покажу тебе другую сторону, где будет много нового и интересного. Включай «Кто сверху?» 21 сентября в 20.00!..», - говорится в сообщении.

Но, как оказалось, кое-кто из поклонников шоу, которое ведет Леся Никитюк, больше не хотят его смотреть. Причина в новом напарнике Леси Никитюк.

«Не хочется смотреть из-за Буше»,

«Богдан в последнее время сильно взлетел! Он не 10/10. Не буду смотреть!»,

«Богдан-4/10, Лесюня-10/10»,

«Не забываем побрить ноги перед просмотром Кто сверху»,

«Позор ведущему»,

«Принципиально не буду смотреть, потому что он 0/10 тот бодя шмодя»,

«Не буду смотреть из-за отвратительного ведущего» , - пишут в комментариях к анонсам шоу «Кто сверху?» разгневанные украинцы.

Причиной такой критики является неосторожная шутка Богдана Буше в шоу Владимира Остапчука "Мекнув - питайте".

Тогда в гости на съемочную площадку Остапчука посетили Буше и Позитив. Вместе с Остапчуком артисты говорили о женской красоте и начали делиться размышлениями о депиляции. Остапчук спрашивал, как бы его гости реагировали на девушку, которая "10 из 10, но не бреет ноги". Артисты заявили, что им это не ок.

Буше, в свою очередь, добавил, что "девушка без депиляции не может быть 10 из 10", а Позитив пошутил, что таким образом "всем будет тепло".

Разразился скандал, на шутки Остапчука, Позитива и Буше отреагировали многие украинские женщины и артисты. В частности, Alyona Alyona.

Артистка назвала такой взгляд "ограниченным".

«…ограниченные люди всегда пытаются ограничить других, но есть люди без границ. Они не оценивают других людей, живут в мире и гармонии с собой и другими», – высказалась артистка.

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