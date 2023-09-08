Снова увидеть Лесю Никитюк в шоу «Кто сверху?» украинцы смогут уже в сентябре.
На странице Нового канала появился анонс нового сезона "Кто сверху?", который станет уже двенадцатым.
«Душевный, положительный, необычный сезон! Я покажу тебе другую сторону, где будет много нового и интересного. Включай «Кто сверху?» 21 сентября в 20.00!..», - говорится в сообщении.
Но, как оказалось, кое-кто из поклонников шоу, которое ведет Леся Никитюк, больше не хотят его смотреть. Причина в новом напарнике Леси Никитюк.
«Не хочется смотреть из-за Буше»,
«Богдан в последнее время сильно взлетел! Он не 10/10. Не буду смотреть!»,
«Богдан-4/10, Лесюня-10/10»,
«Не забываем побрить ноги перед просмотром Кто сверху»,
«Позор ведущему»,
«Принципиально не буду смотреть, потому что он 0/10 тот бодя шмодя»,
«Не буду смотреть из-за отвратительного ведущего» , - пишут в комментариях к анонсам шоу «Кто сверху?» разгневанные украинцы.
Причиной такой критики является неосторожная шутка Богдана Буше в шоу Владимира Остапчука "Мекнув - питайте".
Тогда в гости на съемочную площадку Остапчука посетили Буше и Позитив. Вместе с Остапчуком артисты говорили о женской красоте и начали делиться размышлениями о депиляции. Остапчук спрашивал, как бы его гости реагировали на девушку, которая "10 из 10, но не бреет ноги". Артисты заявили, что им это не ок.
Буше, в свою очередь, добавил, что "девушка без депиляции не может быть 10 из 10", а Позитив пошутил, что таким образом "всем будет тепло".
Разразился скандал, на шутки Остапчука, Позитива и Буше отреагировали многие украинские женщины и артисты. В частности, Alyona Alyona.
Артистка назвала такой взгляд "ограниченным".
«…ограниченные люди всегда пытаются ограничить других, но есть люди без границ. Они не оценивают других людей, живут в мире и гармонии с собой и другими», – высказалась артистка.
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