Некоторые секреты «Голос страны» решил раскрыть продюсер проекта Владимир Завадюк, пишет Politeka.net.
По его словам, это то, что обычно зрители "Голос страны" не видят. Так, например, слепые прослушивания – это полгода подготовки.
В то время как в свете софитов можно увидеть ведущих Катю Осадчую и Юрия Горбунова, а также тренеров Юлию Санину, Ивана Клименко, Надю Дорофееву и Артема Пивоварова, работающие над «картинкой» и днем и ночью остаются за кулисами.
«Это команда, состоящая из более 50 человек в Киеве. И не менее 200 человек в Варшаве», – рассказывает продюсер «Голос страны».
Съемки ведут более 20 камер, а для того, чтобы участниками «Голоса страны» стали самые талантливые и побщие, создателям «Голоса» необходимо просмотреть тысячи анкет.
Также одним из секретов успеха «Голос страны» является «команда влюбленных в свое дело людей, работающих в коллабе с такими же влюбленными в свое дело людьми в Польше».
Напомним, что после очередного эфира «Голос страны» команды Юлии Саниной, Дорофеевой, Пивоварова и Клименко сменили свой состав.
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