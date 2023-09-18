Зрители «Голос страны» видят яркое и талантливое шоу, но самое главное всегда остается за кадром.

Некоторые секреты «Голос страны» решил раскрыть продюсер проекта Владимир Завадюк, пишет Politeka.net.

По его словам, это то, что обычно зрители "Голос страны" не видят. Так, например, слепые прослушивания – это полгода подготовки.

В то время как в свете софитов можно увидеть ведущих Катю Осадчую и Юрия Горбунова, а также тренеров Юлию Санину, Ивана Клименко, Надю Дорофееву и Артема Пивоварова, работающие над «картинкой» и днем ​​и ночью остаются за кулисами.

«Это команда, состоящая из более 50 человек в Киеве. И не менее 200 человек в Варшаве», – рассказывает продюсер «Голос страны».

Съемки ведут более 20 камер, а для того, чтобы участниками «Голоса страны» стали самые талантливые и побщие, создателям «Голоса» необходимо просмотреть тысячи анкет.

Также одним из секретов успеха «Голос страны» является «команда влюбленных в свое дело людей, работающих в коллабе с такими же влюбленными в свое дело людьми в Польше».

Напомним, что после очередного эфира «Голос страны» команды Юлии Саниной, Дорофеевой, Пивоварова и Клименко сменили свой состав.

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