Известная певица и модель Даша Астафьева рассказала, как заблудилась в лесу в Карпатах во время похода за грибами.

Популярная украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева, которая недавно запустила приложение с аудиокнигами UnderBooks, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Даша Астафьева показала кадры из Карпат и рассказала, как заблудилась к лесу во время похода за грибами.

Как ранее рассказала Даша Астафьева, она просто обожает украинские Карпаты, и похоже, снова рванула к горам, чтобы немного отдохнуть от столичной суеты.

В новых сторис Даша Астафьева рассказала, как заблудилась в лесу в горах во время похода за грибами.

"Это я еще не знаю, что заблудилась и впереди четыре часа блужданий", - подписала одну из сторис певица.

Судя по кадрам, Даша Астафьева ходила в лес не одна, однако свою компанию она показывать не стала. Зато показала, что грибов они таки насобирали, несмотря на то, что пришлось блуждать по лесу, в поисках выхода к людям.

"Главное не останавливаться и искать дорожки", - написала в еще одной сторис Даша Астафьева.

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