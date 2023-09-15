Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно представила мощный дуэт с группой "Без обмежень", поделилась в социальной сети Инстаграм несколькими эмоциональными кадрами. Огневич подметила, что устала от необоснованного хейта, поэтому придумала для недоброжелателей оригинальный ответ.

«Зашла в Тик-Ток, почитала различные комментарии под разными видео. Там, где я играю, пою и танцую. И вот придумала такие строки для хейтеров и для хейтерских комментариев. Далее будет!

Прости, я совсем не клоун, но ведь ты хотел, чтобы я раздевалась аж до трусов. Чтобы шпагат кидала за уши я, чтобы коллег обси*ала в Ютубе я. Но я – не клоун, хотя и они должны быть для равновесия. Особенно – талантливые, а не просто медийные» - делится Огневич под записью.

Ранее певица Злата Огневич поделилась моментами встречи с украинскими защитниками, находящимися в реабилитационном центре. Исполнительница прибыла в Львов, чтобы посетить украинских военных, которые получили ранения в ходе своей борьбы против врага.

Огневич не только оказала моральную поддержку бойцам, но также устроила для них неожиданный концерт, прямо в стенах медицинского учреждения.

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