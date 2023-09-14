В сети появилось видео с концерта в Киеве, на котором молодой исполнитель SHUMEI спел песню "Выше облаков" на украинском языке.

Недавно у Тины Кароль проходил концерт в Киеве, в рамках которого на сцену вышел молодой артист SHUMEI. Парень очень трогательно исполнил хит Тины Кароль "Выше облаков", переведенный на украинский язык.

Надо сказать, что видео с этого выступления вызвало фурор в сети и собрало за несколько дней почти 300 тысяч просмотров и одобрительных комментариев от украинцев:

"Песня приобрела другой смысл. Чувственно, интимно, касается души".

"Что за голос? Это невероятно. В мужском исполнении зазвучало по-новому, эмоционально, мурашки по коже. Спасибо за украинскую версию".

"Очень круто! Спасибо, что пополняете мою коллекцию украинских песен новыми замечательными композициями!".

"Прекрасное исполнение украинского варианта! Удачи вам в творчестве и мирного неба".

Похоже, молодой исполнитель SHUMEI покорил сердце Тины Кароль и стал настоящим ее любимчиком. Мало того, что он перепел ее песню, так еще и сделал это на ее сольном концерте. Тем временем Тина Кароль продинамила другую молодую артистку – певицу SKYLERR, которая ранее обращалась к звезде со своим вариантом украинского перевода хита "Выше облаков".

По словам SKYLERR, ей было очень досадно, что Тина Кароль разрешила петь "Выше облаков" SHUMEI, но проигнорировала ее просьбу об официальном разрешении петь свою версию этой композиции.

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