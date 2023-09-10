Тина Кароль, популярная украинская певица, поделилась новым постом в Инстаграм, показав моменты из последних выступлений с молодыми коллегами.

Таким образом Кароль хотела напомнить о важном для нее моменте, молодые и сполнители не только перепели ее композиции, но еще и перевели часть из них на украинский язык.

«Когда твои песни обретают вторую жизнь, для меня, как для певицы и автора - это счастье!» - пишет Кароль под постом, сопроводив обращение фото с выступления вместе с молодыми артистами.

В сети мнения разделились:

«Украинский язык, а Тина завывала москворотой и будет продолжать; Чего он не на войне; Было бы интересно услышать эти версии по дуэту с Тиной; Ребята хорошо поработали, действительно с мужской стороны, с переводом звучит интересно, особенно;

Извините, но версия Скайлер больше нравится и жаль, что вы наврали о правах для молодых артистов исполнять переведенные песни… По сути, снова своих тянете» - пишут Кароль в ответ.

Ранее Тина Кароль раскрыла, что Вениамин нетерпеливо ждёт момента, когда сможет вступить в зрелую жизнь и избавиться от ограничений. По словам Кароль, он проявляет самостоятельность, полностью осознавая, что он – главное для меня в жизни и в нашем доме, – открыто рассказала певица.

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