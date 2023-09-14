На "Голосі країни" заинтриговали зрителей необычными участниками, которые выйдут на сцену в третьем эпизоде.

В воскресенье, 17 сентября, зрители увидят третий выпуск вокального шоу "Голос країни", который в этом году снимают в Польше. И пока зрители ждут выходных, на странице проекта в Instagram раскрыли некоторые подробности об участниках, которые выйдут на слепые прослушивания в новом эпизоде.

Так, на сцену "Голоса країни" выйдет уличный музыкант Роман Панченко, который год назад покорил сердце лидера группы Coldplay Криса Мартина. Собственной, во время эфира Роман Панченко споет песню Coldplay "A Sky Full Of Stars".

Также покорять тренеров выйдет 20-летняя блогерша Александра Клименко. Девушка прославилась в соцсетях своим пением на работе, а работала она фармацевтом в аптеке. Для выступления на "Голосе" молодая артистка песню группы Pussycat Dolls "Hush Hush".

Попробовать свои силы на сцене проекта решила и 17-летняя Кристина Старикова из Мирнограда, Донецкой области. Сейчас юная вокалистка живет в Киеве, так как ее родной город находится на линии фронта, но она мечтает когда-нибудь туда вернуться. Кристина исполнит песню JVKE "golden hour".

На слепые прослушивания "Голосу країни" пришла уже повзрослевшая участница "Голос. Дети" Вероника Коваленко. Впервые девушка попала на проект в 13 лет, она была в команде MONATIK. Видео с ее выступлением собрало более 20 млн просмотров, а юную певицу начали узнавать на улицах. Окрыленная успехом, она начала вести свой музыкальный блог и сейчас имеет около миллиона подписчиков.

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