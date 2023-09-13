Тренер "Голосу країни" Иван Клименко высказался о своей коллеге по проекту Наде Дорофеевой и ее "переобувании".

Музыкальный продюсер, соучредитель лейбла ENKO Иван Клименко, который в новом европейском сезоне "Голосу країни" стал одним из тренеров назвал Надю Дорофееву очень мудрым музыкантом, который сумел перестроится с начала полномасштабной войны.

Об этом Иван Клименко рассказал в интервью Славе Демину.

По словам продюсера, Надя Дорофеева – этот та артистка первого эшелона, которая наиболее успешно перестроилась, прочувствовала контекст времени и перемен, в которых теперь живет страна.

"Она чувствует контекст, она чувствует. Ну, и как видите, саундпродюсера она выбрала нового для сотрудничества. Да и в целом, даже общаясь с ней, я вижу, что ну она очень мудрый музыкант. Она очень мудрый музыкант, который понимает, что происходит, понимающий, как перестроиться, как изменить тему песен, как наполнить песни смыслами. Это, к сожалению, не всем дано", - сказал Иван Клименко.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Надя Дорофеева начала активно выпускать новые песни. Только один свой хит "Разноцветная" артистка перевела на украинский язык, и то, скорее потому, что накануне войны эта песня только вышла и стремительно набирала популярность. Новый саундпродюсер, о котором говорил Клименко, это теперешний муж Дорофеевой Миша Кацурин, который активно участвует в ее творчестве.

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