Надя Дорофеева, находясь в красном кресле тренера «Голос страны», устроила разборки с коллегой и другим тренером. Дело в том, что участник известного дуэта Dobryva, Эдгар Енокян, принял вызов и выступил на сцене "Голосу країни-13". При первых же нотах его выступления, Надя Дорофеева и Иван Клименко нажали на красные кнопки, выразив желание быть его наставниками.

Тренеры начали борьбу за Эдгара, убеждая Юлию Санину и Артема Пивоварова не присоединяться к ним. По окончании выступления, тренеры признались, что знают Эдгара и следят за ним в социальных сетях.

Иван Клименко также стал завоевывать внимание Эдгара, предлагая ему место в своей команде. Надя Дорофеева не была в восторге от этой идеи, так как она также хотела иметь Эдгара в своей команде.

"Если вы выберете Ваню, он вас будет заставлять ходить в розовой панаме. Вам это нужно? Эта панамка, она закрывает глаза. Глаза не видно, а вы же на "Голос" пришли, чтобы вас знала вся Украина", — сказала Надя.

Иван Клименко поделился, что он является продюсером некоторых песен Дорофеевой. Надя ответила, что их коалиция начинает портиться. Звездные тренеры начали спорить из-за участника, и, наконец, Эдгар выбрал Надю Дорофееву в качестве своего наставника. Иван Клименко поздравил её с этим выбором.

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