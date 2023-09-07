На ютуб-канале "Голосу країни" появился анонс, в котором показали историю молодой киевлянки, которая сбежала от войны в Украине и поселилась в Нидерландах. Девушка очень необычное поет и решила попробовать свои силы в европейском сезоне "Голосу країни".

Анна Корчинова родом из Киева. Когда началась война девушка сбежала из родного города в Нидерланды. И уже оттуда приехала на съемки "Голосу країни" в Варшаву. Девушка поет в очень необычном фольклорном стиле, чем здорово удивила звездных тренеров и зрителей в зале.

"Привет. Меня зовут Корчинова Анна, я з города Киева. Когда началась война, я уехала в Нидерланды. На то время в Люксембурге был концерт Джесси Джей, она мне передала, насколько глубоко можно музыкой работать от сердца к сердцу. Я хочу на "Голос", чтобы показать всему миру, как звучит украинская музыка и наш фольклор", - поделилась своими переживаниями участница.

Украинцы искренне поддержали Анну Корчинову в комментариях:

"Привет тебе Анна. Ты просто молодец. Все будет Украина. Желаю тебе удачи на "Голосі країни", и хорошо выступить на сцене "Голосу країни".

"По стилю напомнило Катю Чили".

"Какой мощный голос! Интересно всю песню услышать".

"Какая искренняя и крутая!".

"Ничего не закачивается!".

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