В новом выпуске "Единого квартала", где выступают и актеры "Квартал 95", и актрисы "Женского квартала", показали забавный номер, посвященный Алексею Арестовичу.
Как известно, недавно бывший советник главы Офиса президента Арестович появился в публичном пространстве с загадочной повязкой на одном глазу. Эту ситуацию и решили обыграть в номере "Квартала", и назвали номер: "Официантка, которая не верит обещаниям Арестовича".
По сюжету Арестович, которого сыграл Валентин Михиенко, пообедал в киевском ресторане и забыл деньги, чтобы расплатиться за трапезу. Официантка, которую сыграла Анастасия Евтушенко, не повелась на попытки "Арестовича" увильнуть от оплаты, и схватила со стола вилку, и даже отправилась за ним в туалет. В конце номера на экране показали настоящего Арестовича с повязкой на глазу.
Надо сказать, что в комментариях украинцы неоднозначно отреагировали на такой номер "Квартал 95", некоторые заявили, что им было не смешно.
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