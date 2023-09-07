Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. А в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором весело спародировал канцлера Германии Олафа Шольца, который недавно появился перед публикой с повязкой на одном глазу.

Как видно, Юрий Великий очень тщательно подошел к пародии, копируя не только образ и антураж, в котором находится Олаф Шольц, но и тонко изобразил немецкий акцент.

В подписи к публикации Юрий Великий объяснил свою идею сделать пародию на немецкого политика, который тормозит поставку в Украину дальнобойных ракет "Таурус":

"Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, затягивающий передачу Украине ракет "Таурус", недавно показал свое фото с черной повязкой на лице, закрывающей правый глаз. Политик упал во время пробежки. Он разместил свое фото в соцсетях и пошутил, что ждет мемы о себе. Ну, в мемах я пока не очень сильный, а вот пародию сделаю с удовольствием", - написал Юрий Великий.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию, которую представил Юрий Великий:

"Юрий, вы как всегда бесподобный! Гер Шольц, добро пожаловать в клуб "Правильных одноглазых"! Ну если честно, то всем здоровья! Слава Украине!".

"Все правдиво и честно. Великолепно".

"Ваши шутки бьют прямо не в бровь, а в глаз".

"Пока в кремле чертили новые красные линии, путин пустил желтую струю и навалил коричневую кривую".

"Юрий классный, как всегда. Поржал. Немецкий акцент виртуозно воплощен".

"Хорошая пародия. Спасибо. Посмеялись от души".

"Ведьмы конотопские, не останавливайтесь, родные! Победы Украине!".

"Какие хорошие, сознательные ведьмочки".

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