Популярный украинский репер, продюсер и шоумен Потап, который за время полномасштабного вторжения не раз попадал в скандалы, намекнул на воссоединение группы Mozgi.

В своем Instagram Потап опубликовал фото из студии звукозаписи, на котором появился в компании своих музыкантов из группы Mozgi. Похоже, артисты записывают новую песню, или же просто дурачатся, взяв в руки микрофоны.

В подписи к публикации Потап загадочно написал: "Если бы мне было 17, и я бы был певцом, я бы пел эту песню. Радуюсь новой молодежной музыке в Украине, столько талантов, не забываю о Легенде. @mozgiband".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Потапа:

"Ну, очень скучала по вам!".

"Это любовь".

"Любим очень".

"Забыли о Сердючке, вот легенда. Танцевала на дискотеке под нее. Но Потап тоже крут".

"Потап давай новой музыки".

"Невероятные".

"Какого черта Mozgi это легенда? Легенды – это Гига и Бобул".

"Бобул не легенда".

Отметим, что с начала войны, когда Потап уехал за границу и долго не возвращался, его бывшая жена и партнер по продюсерскому центру Mozgi Entertainment Ирина Горовая разорвала с ним партнерство. Ирина создала свою компанию Pomitni, тем временем, Потап, похоже, решил продолжать деятельность в группе Mozgi.

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