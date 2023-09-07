Известный украинский исполнитель, продюсер и шоумен Потап, который сначала войны то и дело попадает в скандалы и немилость украинцев, отреагировал на теракт россиян в Константиновке на Донеччине.

Потап опубликовал в своем Instagram видео с моментом взрыва и написал: "Константиновка, еще одна российская атака… Погибло 16 мирных жителей… на данный момент".

Как известно, 6 сентября российские оккупанты нанесли удар по Константиновке, что в Донецкой области. Взрыв прогремел на рынке – в людном месте. В результате трагедии погибли 17 людей, еще несколько десятков получили ранения и травмы.

Украинцы в комментариях к посту Потапа тоже не стали молчать и выразили свое мнение:

"Когда уж россияне заплатят за все преступления! Пусть им вернется".

"Мы никогда не забудем, никогда не простим. Россия, ты доживешь до своего судного дня".

"Когда уже будет тот бумеранг на этих русских людей и россию".

"О, Боже, какой ужас".

"Отметь всех "звезд" русских. Пусть обретают популярность террориста".

"Это не люди! Надеюсь, им все вернется в двукратном объеме!".

"Проклятый путин проклятый кремль".

Последние новости Украины:

Напомним, Таскал за волосы и угрожал: актер и звезда "Танцев со звездами" Войтенко впервые отреагировал на обвинения.

Как сообщала Politeka, "Голос страны", как выглядят команды Саниной, Дорофеевой и Пивоварова: "Уже знаю фаворитов".

Также Politeka писала, что "Я бы деньги взял": Кондратюк удивил заявлением относительно Светланы Лободы.