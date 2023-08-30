Популярная украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева, которая с начала войны волонтерила на кухне для военных, а теперь продолжает принимать участие в благотворительных инициативах и поддерживать волонтерские проекты, сделала неожиданное заявление.

В своих Instagram-сторис Даша Астафьева опубликовала милое фото, а в подписи к нему сделала жесткое заявление.

"Друзья, а еще теперь вам радостно сообщу, что все репосты, сборы и поддержку я официально буду делать только для тех, кто помогает ВСУ. Кто сам ведет сборы каждый день, донатит и поддерживает военных и тех, кто движет нас к победе. Всех других я любезно прошу идти на Вот так вот", - написала Даша Астафьева.

Стоит отметить, что свое заявление Даша Астафьева сопроводила нескромным фото – она позирует в бежевом топе с открытым декольте, а на ее шее видно милое украшение с красным сердечком.

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