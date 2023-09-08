Популярная украинская телеведущая, блогерша и эксперт по этикету Оля Фреймут, которая большую часть войны провела за границей, время от времени публикует в своем Instagram лекции и уроки этикета. Так, в этот раз Оля Фреймут высказалась на тему ненормативной лексики украинцев в контексте этикета, и нарвалась на критику.

Примечательно, что Оля Фреймут призналась, что и сама владеет такой лексикой, однако, есть правила этикета, которые запрещают это делать.

"Материться, или нет? Я очень боюсь ночек в Киеве, пугаюсь проспать тревогу, потому что маленькие дети – и сама ярая фанатка жизни. Тогда захожу на форумы телеграмм-каналов и вижу там сплошные матерные слова. И хоть сама владею такой лексикой, применяю ее как лекарство, когда, например, на меня по встречной кто-то едет, или выливаю кипяток на пальцы… Ученые же доказали, что матерные слова в быту унимают физическую боль. Итак, этикет изучала профессионально. Позвольте поделиться знаниями", - написала Оля Фреймут и выкатила целую лекцию на тему того, когда и кому не следует материться.

Надо сказать, что многие пользователи поддержали телезвезду в том, что сейчас вокруг, особенно в соцсетях, очень много ненормативной лексики. Правда, были и те, кто раскритиковал Фреймут.

"Надо с матом что-то делать, потому что их так много. И никто даже не стесняется".

"Очень понравилось выражение "непринужденная речь". Звучит элегантно".

"Возвращение Оли. Ждем новых уроков этикета!".

"Очень много ненормативной лексики из интернета, ютуба, социальных сетей, дети все подхватывают запоминают и считают это нормой".

"Если ночью грохочет так, что дверь трясется, то кроме матов ничего не произносится. Оно за границей, пожалуй, легче бороться с матом".

"А иначе не получается, когда в 6 утра выпрыгиваете испуганная от взрывов с кровати! Только мать летят изо рта!".

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