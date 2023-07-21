Телеведущая Оля Фреймут недавно обратилась к украинцам с новым анонсам и показала, как вернулась домой в Украину.

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, которая стала звездой "Нового канала". Не раз она сталкивалась с критикой, Фреймут стыдили за ее ответы в сети по поводу многих правил этикета, но при этом всегда находились и те, кто хотел услышать совет от ведущей.

Дело в том, что Фреймут поделилась радостной новостью о своем возвращении в Украину вместе со своими младшими детьми. Этот визит стал первым для звезды с начала полномасштабной войны. При этом Фреймут рассказала, что приехала во Львов, чтобы провести благотворительное мероприятие.

Участие в мероприятии Фреймут будет бесплатным, однако количество мест ограничено, это также возмутило многих в сети.

«Мне так нравятся люди, уехавшие из страны в начале войны, а затем пытающиеся быть психологами для тех, кто оставался; Езжайте туда откуда вы приехали вместе со своими манерами!; Это просто жесть, Вы даже не представляете, что такое война, пострадавшим это расскажи;

Лучше просто задонать напрямую те 700 грн на ВСУ, Приюту или в Вернись живым; Может пойдите еще пострадавшим от войны людям расскажите, что недостойно жаловаться на свои проблемы; А что эта дама знает о войне и эмоциях?? По "телику" видела или слышала? Вали туда, где была!» - пишут Фреймут под фото.

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