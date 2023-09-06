Новый напарник Леси Никитюк на "Кто сверху?" Богдан Буше попал в немилость зрителей.

Напарнику Леси Никитюк на шоу «Кто сверху?» Богдану Буше (он же Богдан Шелудяк) не простили обсуждение на шоу Владимира Остапчука «Мекнул – спрашивайте» женщин и своих предпочтений.

Напомним, в процессе обсуждения Остапчук озвучил вопрос о том, допустимо ли женщине не брить волосы: "Она 10/10, но не любит депиляцию. Это ок?".

Позитив ответил: "Это не ок".

"Мне вообще не ок. Я считаю, что девушка должна быть выбрита. Везде", – добавил Остапчук.

"Без депиляции она не может быть 10 из 10. А то, что она считает – сори!" – отметил, в свою очередь, Богдан Буше.

Разразился скандал, в котором шоуменам напомнили, что "депиляция женского тела может быть выбором женщины. Но не Остапчука, Буше и Позитива, которые превращают девушек в объекты».

Такие высказывания не простили и зрители шоу «Кто сверху?», в котором новым напарником Леси Никитюк стал именно Богдан Буше.

Так, в комментариях к фото, на котором Буше что-то шепчет Лесе Никитюк в платье с очень высоким разрезом некоторые зрители предположили, что Богдан как раз «спрашивает побритые ее волшебные ножки».

«Говорит ей, что она не 10/10 потому что высока для него»,

«Говорит что он 0/10»,

«Не хотите отменить премьеру из-за ведущего-сексиста или по..и на ценности, бабки прежде всего? »,

«Спрашивает у Леси, ноги ли побрила?»,

«Спрашивает побриты ли ее волшебные ножки»,

«Наверное, это будет первый сезон «Кто сверху», который я с удовольствием смотреть не буду»,

«Я перестала смотреть. Бодя 0/10 фу, как можно дальше с ним сотрудничать?».

«Вот у меня такие смешанные чувства. С одной стороны Леся, которую я обожаю, а с другой Буше, которого я недолюбливаю с недавних пор. И наверняка смотреть не буду...не хочу видеть капитана мужской команды»,

«Как-то не очень интересно, что он говорит. Ибо мнение «недочеловека» не должно учитываться. Как-то грустно за эту программу. Была очень хорошая программа, а теперь из-за ведущего станет очень «низкой».

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