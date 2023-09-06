Голос страны-13 стартовал, на этот раз съемки проходят в Варшаве, напоминает Politeka.net.

В один из дней слепых прослушиваний на сцене перед тренерами «Голос страны» внезапно появилась известная бэк-вокалистка Дарья Минеева.

Она работала со многими украинскими артистами, в том числе Олей Поляковой, Виктором Павликом, Златой Огневич, Maneken, KADNAY и другими.

Ее исполнение заставило тренеров "Голос страны" аплодировать ей стоя.

После полномасштабного вторжения артистка уехала из Украины в Вену, но мечтает вернуться на сцену.

"До этого мой концертный график был таким, что у меня в неделю, как правило, было три-четыре концерта, сейчас осталось только преподавание. У меня ощущение, что я проживаю как бы лимитированную версию своей жизни потому, что я не на сцене", - говорит Дарья Минеева.

Решение прийти на Голос страны певица принимала сердцем.

«Я решила сердцем. Я решила, делая упор, что мне мое сердце подсказывало и делая упор на то, что мы интересного еще можем сделать. Я люблю много жанров музыки и больше всего я люблю сочетать разные жанры между собой, потому что только так можно «сварить» рецепт чего-то своего и уникального», – рассказывает Михеева о решении прийти на «Голос страны».

Говоря о планах, артистка говорит, что это жизнь музыкой.

«Планы – жить в музыкальной сфере. В будущем как артист, как продюсер, как преподаватель. Просто продолжать дарить классную музыку людям», – говорит певица.

Дарья Минеева прошла этап слепых прослушиваний и попала в команду Юлии Саниной.

"Я хочу вспомнить, кто я. Из-за войны я совсем перестала быть концертирующей артисткой, как это было всегда, всю жизнь – почти 20 лет", - говорит участница нового сезона «Голос країни».

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