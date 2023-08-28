Популярная украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева, которая с начала полномасштабной войны поразила украинцев своими переменами и поставила на паузу сценическую карьеру, поделилась некоторыми подробностями о своем возлюбленном.

Об этом Даша Астафьева рассказала в сюжете программы "Неймовірна правда про зірок".

Как оказалось, Даша Астафьева придерживается принципа: "Счастье любит тишину", поэтому она не показывает публично своего нового возлюбленного. Однако, некоторые подробности о нем время от времени раскрывает. Так, стало известно, что бойфренд артистки младше нее, но, как признается Даша Астафьева, это только в цифрах, а на самом деле он духовно старше и мудрее своего возраста.

"Мой любимый – это сила, которая отстраивает все, что я разрушаю. Я рядом с таким человеком – сильным, умным, который изучает все, чтобы сохранить семью", - поделилась Даша Астафьева.

Также артистка ответила на вопросы о беременности. Ранее Даша Астафьева написала пост, в котором заявила, что она "беременна Карпатами". После этого поползли слухи о возможной беременности артистки. Однако, Даша Астафьева признается, что во время войны, ни она, ни ее организм не готовы к рождению ребенка.

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