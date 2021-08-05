Успех их ждет в любви, деньгах и карьере

Гороскоп на август 2021 сулит трем знакам Зодиака важнейшие жизненные перемены, которые настигнут их уже в первую неделю месяца. Их жизнь может кардинально перевернуться, даже если они сами того не ждали.

Об этом пишет Slovofraza.

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Лев

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Львам будет везти в любви и особенно тем, которые в отношениях - в их паре станет больше взаимопонимания. Особую силу получит интуиция, благодаря которой они смогут направлять свои силы в нужное русло. Начало августа также будет благоприятным для того, чтоб отправиться в путешествие и сменить обстановку.

Весы

Жизнь Весов поменяется в лучшую сторону. Они будут в центре внимания, смогут найти свою половинку, выход из непростой ситуации в бизнесе или же на работе. Месяц будет очень динамичным, наполненным позитивной энергией. Также в августе можно смело баловать себя новыми покупками.

лето, весна, люди, погода

Козерог

У Козерогов в августе начнется процесс становления новой жизни. Это время станет подспорьем к успеху в любви и в делах, который придет к ним с началом месяца. Им удастся избавиться от черной полосы. Начало августа будет очень благоприятным. К им вернется энергия и силы, этот период можно смело назвать "перезагрузкой".

Напомним, что трем знакам Зодиака выпадет шанс разбогатеть в августе.

Как сообщала Politeka, трем знакам Зодиака грозят неудачи в августе.

Также Politeka писала, четыре знака Зодиака начнут жизнь с чистого листа в августе.