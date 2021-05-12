ФСБ уже придумали, как оправдать свои преступления

В Крыму 11 мая российские силовики провели незаконные обыски, которые закончились трагедией

Во время незаконного обыска в крымском селе Дубки гражданина Узбекистана Наби Рахимова застрелили российские силовики. Без отца осталось четверо детей.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

Чтобы оправдать свои преступные действия, ФСБ уже после убийства мужчины быстренько возбудили ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Применение этой уголовной статьи в Крыму нарушает любые нормы международного гуманитарного права. По версии силовиков, он оказывал им сопротивление при обыске, но правозащитники не верят в это.

Также, по информации крымской активистки Мумине Салиевой, сотрудники ФСБ увезли в неизвестном направлении супругу Рахимова Сахибу Бурханову и 15-летнего сына убитого. Их до сих пор соседи не могут найти.

Известно, что в прошлом Рахимов обращался в Европейский суд по правам человека с иском против России, и в 2014 году ему присудили компенсацию в размере 17 тысяч евро.

По информации правозащитницы Лутфие Зудиевой, в застреленный был мусульманином. Он зарабатывал на жизнь тем, что готовил пищу на Ифтар.

Напомним, что огромный флаг и тысячи открыток запустили в оккупированный Крым, фото

Как сообщала Politeka, оккупанты решили погрузить крымчан в "спецпоезд" из РФ, кадры безумия.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.