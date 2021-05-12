В Крыму 11 мая российские силовики провели незаконные обыски, которые закончились трагедией
Во время незаконного обыска в крымском селе Дубки гражданина Узбекистана Наби Рахимова застрелили российские силовики. Без отца осталось четверо детей.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.
Чтобы оправдать свои преступные действия, ФСБ уже после убийства мужчины быстренько возбудили ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Применение этой уголовной статьи в Крыму нарушает любые нормы международного гуманитарного права. По версии силовиков, он оказывал им сопротивление при обыске, но правозащитники не верят в это.
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Также, по информации крымской активистки Мумине Салиевой, сотрудники ФСБ увезли в неизвестном направлении супругу Рахимова Сахибу Бурханову и 15-летнего сына убитого. Их до сих пор соседи не могут найти.
Известно, что в прошлом Рахимов обращался в Европейский суд по правам человека с иском против России, и в 2014 году ему присудили компенсацию в размере 17 тысяч евро.
По информации правозащитницы Лутфие Зудиевой, в застреленный был мусульманином. Он зарабатывал на жизнь тем, что готовил пищу на Ифтар.
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