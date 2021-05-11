Сейчас дело передали на рассмотрение прокуратуры

Учитель музыки Вербовского учебно-воспитательного комплекса в Тернопольской области приставал к ученицам седьмого класса. Об этом говорится в постановлении Бережанского районного суда.

Во время судебного заседания отец пострадавшей ученицы 7-го класса рассказал, что учитель музыки два года это длилось, он во время уроков приставал к ребенку и целовал его дочь в губы.

"Когда она перешла в шестой класс, указанный учитель просунул руку ее под свитер и поймал ее рукой за грудь. Она, испугавшись, что он будет дальше касаться ее груди, выбежала из класса, однако о данном случае никому не рассказывала, потому что боялась учителя.

В постановлении суда также уточняется, что перед уроком и после окончания урока он осуществлял объятия и периодические поцелуи в губы.

Мать еще одной пострадавшей девочки рассказала, что учитель музыки добивался и ее дочери. Из-за действий педагога ученица отказывается посещать школу.

"Он подошел сзади к ней, обхватил ее двумя руками, прижал ее к себе и касался ее груди. 12 марта 2021 перед проведением 5-го урока учитель музыки призвал ее дочь в класс, где в это время никого не было, и поцеловал ее в губы", — сказано в судебном постановлении.

В полиции дело о насилии над детьми расследовали, как буллинг. Однако из-за новых фактов, которые рассказали родители детей во время заседания суда, дело передали в прокуратуру.

Напомним, под Николаевом отчим почти год издевался над тремя падчерицами.

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