Під Миколаєвом чоловік протягом року розбещував трьох своїх падчерок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Миколаївської обласної прокуратури.

Так, на Миколаївщині судитимуть вітчима за розбещення трьох неповнолітніх падчерок.

Прокуратура вже затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного жителя смт Веселинове Миколаївської області, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх, тобто вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, вчинені членами сім’ї чи близькими родичами).

Відомо, що житель Миколаївщини у період з квітня 2020 року по лютий 2021 року вчиняв розпусні дії щодо трьох своїх падчерок, яким на цей час було 9, 12 і 13 років.

Загалом встановлено 10 епізодів його злочинної діяльності.

"За вчинене зловмиснику загрожує покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Львові знайшли мертвою зниклу безвісти 19-річну Дарью Косенок. Як виявилось, вона знімала у місті квартиру разом зі своїм хлопцем. Під час сварки грунті ревнощів він вбив свою дівчину, а потім втік з місця злочину. Згодом хлопця затримали, і він в усьому зізнався.

Нагадаємо, на дітей відкрили полювання в Чорноморську

А ще Politeka писала, що маніяк виявлений в Кривому Розі

Також Politeka повідомляла, чоловік влаштував полювання на дітей у Києві, листування з жертвою злили в мережу: "Як там мій пупсик".