В сети появились кадры допроса стрелка в школе Казани

Сми сообщают, что число погибших в бойне составило 10 человек Из них 8 детей. 18 детей и трое взрослых сейчас находятся в больнице.

На опубликованных кадрах перед трагедией видно, что он как ни в чём не бывало в маске и с дробовиком наперевес идёт по улице в школу №175. Парня никто не остановил.

Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был выпускником этой гимназии.

После задержания он признался, что "начал ненавидить всех два месяца назад".

"Летом во мне начал пробуждаться мостр. Я всех нах*** бл*** начал ненавидеть", - заявил он и добавил, что "родился Богом".

Ранее мы рассказывали, что шестиклассница принесла пистолет в свою среднюю школу, и выстрелила в двух учеников и охранника.

ЧП произошло в небольшом городке Ригби.

Девочка вытащила пистолет из рюкзака и произвела несколько выстрелов внутри и за пределами средней школы.

Напомним, трагедия произошла в гимназии, врачи борются за жизнь юного украинца: "Пулевое ранение головы"

Как сообщала Politeka, трагедия произошла на глазах у школьников, кадры и детали: "Потерял сознание и упал на тротуар"

Также Politeka писала, что 11-летнего ребенка расстреляли из дробовика в Тернополе, врачи насчитали 42 ранения.