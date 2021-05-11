В сети появились кадры допроса стрелка в школе Казани
Сми сообщают, что число погибших в бойне составило 10 человек Из них 8 детей. 18 детей и трое взрослых сейчас находятся в больнице.
На опубликованных кадрах перед трагедией видно, что он как ни в чём не бывало в маске и с дробовиком наперевес идёт по улице в школу №175. Парня никто не остановил.
Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был выпускником этой гимназии.
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После задержания он признался, что "начал ненавидить всех два месяца назад".
"Летом во мне начал пробуждаться мостр. Я всех нах*** бл*** начал ненавидеть", - заявил он и добавил, что "родился Богом".
Ранее мы рассказывали, что шестиклассница принесла пистолет в свою среднюю школу, и выстрелила в двух учеников и охранника.
ЧП произошло в небольшом городке Ригби.
Девочка вытащила пистолет из рюкзака и произвела несколько выстрелов внутри и за пределами средней школы.
Напомним, трагедия произошла в гимназии, врачи борются за жизнь юного украинца: "Пулевое ранение головы"
Как сообщала Politeka, трагедия произошла на глазах у школьников, кадры и детали: "Потерял сознание и упал на тротуар"
Также Politeka писала, что 11-летнего ребенка расстреляли из дробовика в Тернополе, врачи насчитали 42 ранения.